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В Грузии подорожает регистрация транспортных средств и получение автомобильных номеров
03.10.2022 15:50
В Грузии повысят цены на отдельные услуги Службы обслуживания МВД. С соответствующими законодательными изменениями к Парламенту Грузии обратилось правительство страны.
Подорожание коснется следующих услуг:
- Регистрация транспортного средства (100 лари вместо нынешних 35);
- Выдача одной пары автомобильных номеров (80 лари вместо нынешних 35);
- Восстановление одной пары автомобильных номеров (80 лари вместо нынешних 35).
В правительстве отметили, что изменения повысят доходную часть бюджета и МВД приблизительно на 40 млн. лари, а вырученные средства пойдут на работу как самого ведомства, так и на покрытие расходов связанных с работой патрульной полиции.
Поправки должны вступить в силу с 1 января 2023 года.
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