

В Грузии подорожает регистрация транспортных средств и получение автомобильных номеров

03.10.2022 15:50





В Грузии повысят цены на отдельные услуги Службы обслуживания МВД. С соответствующими законодательными изменениями к Парламенту Грузии обратилось правительство страны.



Подорожание коснется следующих услуг:



- Регистрация транспортного средства (100 лари вместо нынешних 35);

- Выдача одной пары автомобильных номеров (80 лари вместо нынешних 35);

- Восстановление одной пары автомобильных номеров (80 лари вместо нынешних 35).



В правительстве отметили, что изменения повысят доходную часть бюджета и МВД приблизительно на 40 млн. лари, а вырученные средства пойдут на работу как самого ведомства, так и на покрытие расходов связанных с работой патрульной полиции.



Поправки должны вступить в силу с 1 января 2023 года.



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