

Тамар Талиашвили назначена на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы

03.10.2022 15:58





Тамар Талиашвили назначена на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы. В связи с этим были прекращены её депутатские полномочия.



Ранее депутат от «Грузинской мечты» занимала должность первого зампредседателя парламентского Комитета по образованию и науке.



«Это очень важная дипломатическая должность. Также очень важно, чтобы на пути Евроинтеграции Грузии был человек, владеющий профессиональными навыками. Желаем ей удачи», — заявил депутат Иракли Кадагишвили.



Место Талиашвили в парламенте от «Грузинской мечты» займет Грета Цицава, советник председателя законодательного органа.



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