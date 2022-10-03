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Тамар Талиашвили назначена на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы
03.10.2022 15:58
Тамар Талиашвили назначена на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы. В связи с этим были прекращены её депутатские полномочия.
Ранее депутат от «Грузинской мечты» занимала должность первого зампредседателя парламентского Комитета по образованию и науке.
«Это очень важная дипломатическая должность. Также очень важно, чтобы на пути Евроинтеграции Грузии был человек, владеющий профессиональными навыками. Желаем ей удачи», — заявил депутат Иракли Кадагишвили.
Место Талиашвили в парламенте от «Грузинской мечты» займет Грета Цицава, советник председателя законодательного органа.
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