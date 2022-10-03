

Кадыров отправляет своих малолеток на войну

03.10.2022 17:05





Лидер Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей отправятся воевать в Украину.



«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. ... Я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», - написал Кадыров в «Телеграме».



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