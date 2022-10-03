

«Жилье студентам!» — визит министра в ТГУ прошел на фоне протеста

03.10.2022 17:08





Во время визита министра культуры Грузии Теи Цулукиани в Тбилисский государственный университет (ТГУ) несколько студентов попытались выразить свой протест в связи со студенческим общежитием.



Во время выступления ректора университета Гиоргия Шарвашидзе в зал попытались войти несколько студентов, имевших при себе мегафон и красный флаг. Им не позволили войти.



В кадрах, опубликованных «Майским студенческим движением», один из студентов прерывает выступление Шарвашидзе и пытается обратиться к министру, но на протяжении несколько секунд ему не дают это сделать.



В конце концов он заявил:



«Мы, студенты, хотим сделать заявление по поводу антисоциальной политики в государстве. Мы, студенты, годами протестуем против господствующей в университете и государстве несправедливости. Поэтому мы имеем законное конституционное право выносить свои требования на повестку дня. Вот почему мы просим слова на этом мероприятии. В противном случае мы не позволим поставить спектакль в крупном научном вузе, как будто у студентов нет проблем. Студенты сегодня сталкиваются с нарушениями основных прав, связанных со студенческими общежитиями. Жилье для студентов, жилье для всех!».



Во втором видео видно, что студенты следуют за министром и говорят, что хотят поговорить. Министр призывает «выбрать правильный метод и не кричать», садится в машину и уезжает.



«Майское студенческое движение» пишет, что за 6 месяцев они не получили «никакого действенного ответа» от государства по поводу строительства общежития. Сегодня в 16:00 перед первым корпусом ТГУ группа студентов анонсировала акцию протеста.



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