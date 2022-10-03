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«Жилье студентам!» — визит министра в ТГУ прошел на фоне протеста
03.10.2022 17:08
Во время визита министра культуры Грузии Теи Цулукиани в Тбилисский государственный университет (ТГУ) несколько студентов попытались выразить свой протест в связи со студенческим общежитием.
Во время выступления ректора университета Гиоргия Шарвашидзе в зал попытались войти несколько студентов, имевших при себе мегафон и красный флаг. Им не позволили войти.
В кадрах, опубликованных «Майским студенческим движением», один из студентов прерывает выступление Шарвашидзе и пытается обратиться к министру, но на протяжении несколько секунд ему не дают это сделать.
В конце концов он заявил:
«Мы, студенты, хотим сделать заявление по поводу антисоциальной политики в государстве. Мы, студенты, годами протестуем против господствующей в университете и государстве несправедливости. Поэтому мы имеем законное конституционное право выносить свои требования на повестку дня. Вот почему мы просим слова на этом мероприятии. В противном случае мы не позволим поставить спектакль в крупном научном вузе, как будто у студентов нет проблем. Студенты сегодня сталкиваются с нарушениями основных прав, связанных со студенческими общежитиями. Жилье для студентов, жилье для всех!».
Во втором видео видно, что студенты следуют за министром и говорят, что хотят поговорить. Министр призывает «выбрать правильный метод и не кричать», садится в машину и уезжает.
«Майское студенческое движение» пишет, что за 6 месяцев они не получили «никакого действенного ответа» от государства по поводу строительства общежития. Сегодня в 16:00 перед первым корпусом ТГУ группа студентов анонсировала акцию протеста.
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