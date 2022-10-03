

О чем (не) спрашивают граждан России грузинские пограничники

03.10.2022 17:18

«Netgazeti»



После объявления в России «частичной мобилизации» границу Грузии пересекли десятки тысяч граждан РФ.



Как рассказали многие граждане России, въехавшие в нашу страну изданию «Netgazeti», пограничники ни о чем у них не спрашивали. Ни о том, как долго они намерены оставаться в Грузии, ни о том, есть ли у них финансовый ресурс для проживания в стране.



Часть специалистов считает, что такой рост миграции, особенно на фоне отсутствия соответствующего мониторинга, подвергает Грузию экономическим рискам. По их мнению, на каком-то этапе ресурсы у мигрантов закончатся, и обеспечивать их проживание придется из бюджета.



Есть ли конкретный протокол или перечень вопросов для граждан РФ? С этим вопросом «Netgazeti» обратилось к МВД Грузии. Однако, на момент публикации материала, изданию так и не удалось получить ответ от ведомства.



«Ничего у нас не спрашивали… Все всё понимают»



Журналистка «Netgazeti» лично поговорила с десятками граждан России, перешедших границу Грузии после объявления мобилизации. Большинство из них избегают публичных ответов, однако в частных беседах подтверждают, что грузинские пограничники почти ни о чем их не спрашивали — ни о том, как долго они будут находиться в стране, есть ли у них финансовые ресурсы, работа, или где они намерены проживать.



То, что на границе с Грузией никто не задает дополнительных вопросов, обсуждают и в открытых группах Telegram. Один из таких каналов называется «Верхний Ларс». Каждый день в этом Telegram-канале пишут тысячи комментариев. Среди них много сообщений, где граждане утверждают, что на границе с Грузией их ни о чем не спрашивали.



Саша [имя изменено по просьбе респондента] два дня назад приехал в Грузию. Саша музыкант, у него не очень много знакомых, друзей в Грузии. Он говорит, что пробудет в стране как минимум один месяц, а потом, в зависимости от того как будет развиваться ситуация в России, он решит оставаться или уехать.



Как рассказал нам Саша, его и других из его очереди ни о чем не спрашивали. Хотя, возможно других людей расспрашивали о причинах визита более подробно.



«В моем случае так получилось, что народу было слишком много, и, как я понял, пограничники уже не справились с потоком. Очередь [у каждого пограничника] начинается с 5-5 человек, а пропускают около 50 [за границу]. В какой-то момент нас было так много, что вместо 50 начали пускать человек 100, поэтому пограничники просто внимательно посмотрели на нас и пропустили», — говорит Саша, добавляя, что его сумку проверять тоже не стали.



Экономические риски



Граждане России могут въезжать и находиться в Грузии без визы, хотя безвизовый режим не означает, что страна не проверяет, есть ли у туриста место для проживания и достаточно средств для обеспечения его нужд. Примером этого является безвизовый режим Грузии с европейскими странами, где грузинам по-прежнему необходимо бронирование жилье, подтверждать наличие финансов, покупать медицинскую страховку и так далее.



Давид Кешелава, старший научный сотрудник исследовательского института Международной школы экономики (ISET), говорит, что принимать этот поток граждан без контроля рискованно с нескольких точек зрения.



По его словам, один из рисков — наличие финансов у приезжих. Эксперт отмечает, что если у мигранта из России нет финансовых ресурсов, это может стать бременем, а не пользой для грузинской экономики.



Ссылаясь на исследование Экономической группы Германии, Кешелава говорит, что первый поток мигрантов из РФ и Беларуси были иным — в среднем их доход был больше, чем у жителей Грузии. В конечном итоге их приезд, по его словам, оказал положительное влияние на экономику.



«Если допускать, что большая часть приезжих менее обеспечена, большого позитивного влияния на экономику не будет. Эти люди будут пользоваться инфраструктурой, вырастет её нагрузка. Насколько это компенсирует выросший экономический спрос и дополнительная необходимость в услугах, сомнительно.



На данном этапе мы всего этого не знаем, их не опрашивали, мы не знаем средний уровень их дохода. Скорее всего, большая их часть сама не знает о своих целях, в том числе о том, надолго ли они планируют здесь оставаться», — отметил он.



По мнению Кешелава, если допустить, что и у новых мигрантов хорошие финансовые возможности, проблемы все же возникнут. Речь идет о росте цен на аренду и покупку жилья.



«Конечно, риск того, что эти граждане будут нуждаться в социальном обеспечении, в конце концов, все же есть… Те социальные пакеты, которые у нас есть, применимы только к гражданам Грузии.



Какова будет роль и участие государства, если большое количество этих людей столкнутся с серьезными проблемами — я, честно говоря, на данном этапе не знаю. Но если государство возьмет на себя определенные социальные обязательства по отношению к ним, это, безусловно, ляжет бременем на государственный бюджет», — заявил эксперт.



Исследователь говорит, что критически важно правильно изучить входящий поток, что необходимо не только с точки зрения безопасности, но и для планирования со стороны властей соответствующей политики в будущем, как на центральном, так и на муниципальном уровне.



«Если эти потоки будут продолжаться в таком же виде, нагрузка на местную инфраструктуру будет большой, и может возникнуть много проблем на муниципальном уровне, особенно в Тбилиси, где собирается большое количество людей. Важно, чтобы мы были заранее подготовленными», — говорит он.



Контролируют ли границы? Депутат «мамой клянется», что да



После начала войны в Украине и массового наплыва граждан России в страну, «Грузинская мечта» неоднократно заявляла, что надлежаще контролирует границу.



Один из них – депутат Алуда Гудушаури в беседе с журналистами сказал, что цивилизованный мир еще не определился, что делать в таких случаях.



На вопрос, уверен ли он, что поток находится под контролем, Гудушаури ответил:



«Мамой клянусь, что так».



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