

Бежашвили: Призываю большинство совместно разработать законопроект о деолигархизации

03.10.2022 17:33





Призываю большинство совместно разработать законопроект о деолигархизации – в случае представления законопроекта большинством, мы также представим свою версию, надеюсь, согласование произойдет,- заявил журналистам депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили.



По его оценке, копирование украинской версии не верно, и следует написать грузинскую версию «Закона о деолигархизации», которая будет соответствовать грузинской реальности, иначе, считает Бежашвили, предложенное изменение будет законодательным лицемерием.



«Модель Украины касается абсолютно другой политической ситуации. У них избранная демократическая власть, и ни президент, ни парламент не находятся под олигархическим влиянием, естественно, их версия закона о деолигархизации была бы одобрена европейскими структурами, но реальность Грузии абсолютно отличается и ситуации, которая имеется в Грузии, требуется законодательное регулирование. У нас есть олигарх, партия под олигархическим влиянием, которая находится у власти и учредителем которой является олигарх. Налицо все признаки олигархического правления, государство захвачено, и это отражено во многих заключениях международных организаций. Соответственно, мы должны написать грузинскую версию закона о деолигархизации, которая будет соответствовать современной грузинской реальности, в ином случае, предложенное изменение будет законодательным лицемерием.



Поэтому я призываю большинство, давайте совместно разработаем этот законопроект, мы не должны заострять внимание на личностях и должны отразить существующую ситуацию, должны создать превентивный законопроект. Парламентская оппозиция работала над своей версией антиолигархического закона, естественно, существует различие мнений, велись консультации с неправительственными организациями, экспертами, в случае представления законопроекта большинством, мы также представим парламенту свою версию, надеюсь, произойдет согласование этих двух версий»,- сказал Бежашвили.



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