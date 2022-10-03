

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть Россию

03.10.2022 19:49





Министерство иностранных дел Чехии призывает своих граждан как можно скорее покинуть Россию. Об этом заявила пресс-служба министерства 3 октября.



"Ввиду продолжающегося военного вторжения Российской Федерации в Украину и возможной угрозы ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики категорически предостерегает от поездок на территорию Российской Федерации", – говорится в заявлении.



Министерство призвало тех чехов, которые уже находятся в РФ и не хотят выезжать, быть осторожными, следить за достоверными СМИ и подготовить план аварийного выезда.



В ведомстве напомнили, что в связи с объявлением частичной мобилизации гражданам Чехии, которые также имеют российское гражданство, следует иметь в виду, что, находясь на территории РФ, они воспринимаются российскими властями прежде всего как граждане России. При этом РФ и посольство Чехии в Москве не могут обеспечить им должную, полную консульскую защиту.



Кроме этого, министерство предупредило, что из-за "напряженных отношений между Российской Федерацией и странами ЕС и НАТО" деятельность чешских посольств в РФ может быть ограничена.



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