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Директор Республиканской больницы подала в отставку


03.10.2022   19:57


Лика Чумбуридзе, директор Республиканской больницы, подала в отставку.

В пресс-службе клиники информацию об этом подтверждают, но о причинах не говорят. По информации пресс-службы, обязанности директора больницы выполняет клинический директор Владимир Папава.

Лика Чумбуридзе назначена генеральным директором Республиканской больницы 3 мая текущего года.

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