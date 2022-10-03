

Директор Республиканской больницы подала в отставку

03.10.2022 19:57





Лика Чумбуридзе, директор Республиканской больницы, подала в отставку.



В пресс-службе клиники информацию об этом подтверждают, но о причинах не говорят. По информации пресс-службы, обязанности директора больницы выполняет клинический директор Владимир Папава.



Лика Чумбуридзе назначена генеральным директором Республиканской больницы 3 мая текущего года.



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