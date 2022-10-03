

В Грузии больницы обяжут вернуть деньги, растраченные в период пандемии

03.10.2022 20:19

Новости-Грузия



Государство может потребовать от клиник вернуть средства, которые были ненадлежащим образом потрачены в период пандемии коронавируса, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили сегодня после заседания правительства.



«Мы находимся на стадии, когда идут обсуждения и доработка конкретных расчетов – насколько правильно они [средства] были потрачены… Когда в конечном счете уже подтвердится их вина, они должны будут вернуть суммы обратно в бюджет, и я вас уверяю, эти суммы будут возвращены», — сказал министр.



Он уточнил, что до окончания обсуждений не сможет назвать ни клиники, которые ненадлежащим образом потратили деньги из бюджета, ни суммы их задолженности.



Одновременно глава Минздрава пообещал, что всем врачам и медсестрам ковид-клиник будут выплачены обещанные надбавки – деньги от государства, которые медики должны были получать через свои клиники вместе с основной зарплатой.



«Здесь были серьезные проблемы, сегодня они сведены к минимуму. Если я правильно помню, осталось до 20 проблемных клиник. К сожалению, мы начали судебные споры из-за их неправильного отношения, и эти суммы обязательно будут выплачены тем медсестрам и врачам, которым они полагаются», — сказал Азарашвили.



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