

К движению «Сила народа» присоединились еще 5 депутатов

04.10.2022 11:27





К движению «Сила народа» присоединились еще пять депутатов «Грузинской мечты»: Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе.



Об этом на сегодняшнем брифинге заявил член движения Созар Субари.



«Парламентский состав движения расширяется. В частности, к нашей парламентской команде присоединятся пять депутатов – Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе. Всего наше движение будет представлено в парламенте девятью депутатами. А это значит, что у нас будет третья по величине политическая группа в законодательном органе», — заявил Созар Субари.



По его словам, к движению «Сила народа» присоединились известные эксперты: Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоанэ Шаишмелашвили.



«Каждый из них очень ценен для нашего движения, и мы уверены, что они внесут важный вклад в достижение целей, связанных с сохранением мира в стране и её стабильным развитием.



Хотим сообщить обществу, что мы активно работаем над усилением регионального представительства нашего движения. Наша цель – присоединение представителей всех муниципалитетов к движению, над чем мы активно работаем.



В конце, хотелось бы сообщить общественности о новостях, о чем мы активно говорим последние недели. Член нашего движения Виктор Джапаридзе приобрел 52% акций «Пост ТВ». Это обстоятельство поможет нам еще шире доносить информацию до общества.



В сегодняшних сложнейших условиях единственный способ успешно обезопасить Грузию и избежать угроз для нашей страны — вооружить общество правдой», — заявил Созар Субари.



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