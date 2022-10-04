

Шалва Папуашвили встретился с членами комитета по европейским делам парламента Хорватии

04.10.2022 11:28





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем комитета по европейским делам парламента Республики Хорватия Домагой Хайдуковичем и членами комитета.



По информации пресс-службы парламента Грузии, на встрече была подчеркнута необходимость активизации и углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Хорватией. Внимание было уделено укреплению парламентских связей. С этой стороны было положительно оценено решение об открытии посольства Грузии в Хорватии.



Шалва Папуашвили говорил о прогрессе Грузии с точки зрения выполнения рекомендаций ЕС.



Хорватская сторона решительно поддержала интеграцию Грузии в ЕС и выразила готовность поделиться опытом Хорватии.



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