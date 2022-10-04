|
|
|
К движению «Сила народа» примкнули депутаты, телеведущие и эксперты
04.10.2022 11:46
К общественному движению «Сила народа», основанному депутатами, покинувшими «Грузинскую мечту» присоединились еще четыре депутата от правящей партии. Об этом стало известно на презентации, состоявшейся сегодня, 4 октября.
Из правящей партии в «Силу народа» перешли Дачи Берая, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Эка Сепашвили и Заал Микеладзе.
В команду «Сила народа» также вошли ведущие телеканала «POST TV»: Нукри Шошиашвили, Иоанэ Шаишмелашвили, Ника Кобуладзе.
К новому движению также примкнули Тамар Чибурданидзе, Отар Чулухадзе, Зураб Кадагидзе, Тамта Мегрелишвили, Давид Картвелишвили, которые в последние годы позиционируют себя в качестве экспертов, поддерживающих «Грузинскую мечту» в публичном пространстве.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна