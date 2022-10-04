

К движению «Сила народа» примкнули депутаты, телеведущие и эксперты

04.10.2022 11:46





К общественному движению «Сила народа», основанному депутатами, покинувшими «Грузинскую мечту» присоединились еще четыре депутата от правящей партии. Об этом стало известно на презентации, состоявшейся сегодня, 4 октября.



Из правящей партии в «Силу народа» перешли Дачи Берая, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Эка Сепашвили и Заал Микеладзе.



В команду «Сила народа» также вошли ведущие телеканала «POST TV»: Нукри Шошиашвили, Иоанэ Шаишмелашвили, Ника Кобуладзе.



К новому движению также примкнули Тамар Чибурданидзе, Отар Чулухадзе, Зураб Кадагидзе, Тамта Мегрелишвили, Давид Картвелишвили, которые в последние годы позиционируют себя в качестве экспертов, поддерживающих «Грузинскую мечту» в публичном пространстве.



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