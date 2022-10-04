|
|
|
Ника Мелия исключает уход с поста председателя ЕНД
04.10.2022 12:52
Председатель «Национального движения» Ника Мелия заявляет, что не собирается уходить с поста председателя партии.
По словам Мелия, информация о его уходе с поста председателя партии не соответствует действительности.
«Это мечта Бидзины Иванишвили, которую я никогда не осуществлю. Это никак не соответствует реальности, нет даже 0,001% вероятности этого. Что касается разности мнений, то это должно быть в партии, мы этим гордимся. С первой минуты моего избрания председателем в партии были разногласия во мнениях, это нормально, так и должно быть», — заявил Мелия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна