

Ника Мелия исключает уход с поста председателя ЕНД

04.10.2022 12:52





Председатель «Национального движения» Ника Мелия заявляет, что не собирается уходить с поста председателя партии.



По словам Мелия, информация о его уходе с поста председателя партии не соответствует действительности.



«Это мечта Бидзины Иванишвили, которую я никогда не осуществлю. Это никак не соответствует реальности, нет даже 0,001% вероятности этого. Что касается разности мнений, то это должно быть в партии, мы этим гордимся. С первой минуты моего избрания председателем в партии были разногласия во мнениях, это нормально, так и должно быть», — заявил Мелия.





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