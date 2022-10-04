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Ника Мелия исключает уход с поста председателя ЕНД


04.10.2022   12:52


Председатель «Национального движения» Ника Мелия заявляет, что не собирается уходить с поста председателя партии.

По словам Мелия, информация о его уходе с поста председателя партии не соответствует действительности.

«Это мечта Бидзины Иванишвили, которую я никогда не осуществлю. Это никак не соответствует реальности, нет даже 0,001% вероятности этого. Что касается разности мнений, то это должно быть в партии, мы этим гордимся. С первой минуты моего избрания председателем в партии были разногласия во мнениях, это нормально, так и должно быть», — заявил Мелия.

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