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Эрдоган и Пашинян проведут переговоры в Праге
04.10.2022 13:06
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Праге переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Информацию распространяет турецкое издание Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Праге переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Информацию распространяет турецкое издание Sabah.
По сообщению турецких СМИ, инициатором встречи с президентом Турции в столице Чехии является премьер-министр Армении.
6-7 октября в Праге пройдет первая встреча Европейского политического сообщества, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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