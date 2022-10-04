

Эрдоган и Пашинян проведут переговоры в Праге

04.10.2022 13:06





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Праге переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Информацию распространяет турецкое издание Sabah.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Праге переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Информацию распространяет турецкое издание Sabah.



По сообщению турецких СМИ, инициатором встречи с президентом Турции в столице Чехии является премьер-министр Армении.



6-7 октября в Праге пройдет первая встреча Европейского политического сообщества, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном.





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