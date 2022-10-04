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Эрдоган и Пашинян проведут переговоры в Праге


04.10.2022   13:06


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Праге переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Информацию распространяет турецкое издание Sabah.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Праге переговоры о нормализации отношений между двумя странами. Информацию распространяет турецкое издание Sabah.

По сообщению турецких СМИ, инициатором встречи с президентом Турции в столице Чехии является премьер-министр Армении.

6-7 октября в Праге пройдет первая встреча Европейского политического сообщества, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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