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Папуашвили встретился с членами комитета по европейским делам парламента Хорватии
04.10.2022 13:26
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем комитета по европейским делам парламента Республики Хорватия Домагой Хайдуковичем и членами комитета.
По информации пресс-службы парламента Грузии, на встрече была подчеркнута необходимость активизации и углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Хорватией. Внимание было уделено укреплению парламентских связей. С этой стороны было положительно оценено решение об открытии посольства Грузии в Хорватии.
Шалва Папуашвили говорил о прогрессе Грузии с точки зрения выполнения рекомендаций ЕС.
Хорватская сторона решительно поддержала интеграцию Грузии в ЕС и выразила готовность поделиться опытом Хорватии.
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