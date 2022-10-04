

У «Грузинской мечты» не будет разногласий по принципиальным вопросам с покинувшими партию депутатами - Кобахидзе

04.10.2022 13:37





По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, с покинувшими партию депутатами были проведены консультации, согласно которым, они принципиально поддержат общие решения.



Кобахидзе ответил на вопрос журналиста Первого канала Грузии — «Грузинская мечта» имеет 75 голосов, для принятия законопроектов нужно 76 голосов, поддержат ли люди, покинувшие «Мечту», выполнение 12 рекомендаций?»



По словам Кобахидзе, вышедшие из партии остаются в парламентском большинстве, а это значит, что по принципиальным вопросам будут приниматься единые решения.



«Мы проконсультировались с ними, в том числе и по этой теме, что очень принципиально. Мы выслушали их общую позицию, что они принципиально будут поддерживать общие решения. Эти решения, в том числе, касаются 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые должен принять парламент. Это важно для нас. У нас были консультации по этому поводу. Вместе мы остаемся в парламентском большинстве, а это значит, что по принципиальным вопросам депутаты от этого движения будут принимать единые решения», — сказал Кобахидзе.





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