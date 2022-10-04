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Гарибашвили встретился с послом Франции в Грузии


04.10.2022   14:08


Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с послом Франции в Грузии Диего Коласом.

По информации пресс-службы премьер-министра, разговор на встрече в администрации правительства коснулся отношений между двумя странами и дальнейших перспектив сотрудничества.

Было отмечено, что Франция является другом и надежным партнером Грузии. На встрече премьер подчеркнул, что Грузия ценит твердую позицию Франции в отношении суверенитета и территориальной целостности страны и её поддержку политики непризнания оккупированных территорий Грузии. Также была подчеркнута роль Франции как крупнейшего международного донора Грузии на протяжении многих лет с точки зрения демократических реформ, институциональной модернизации и социально-экономического развития страны.

На прощальной встрече глава правительства поблагодарил французского дипломата за его вклад в углубление отношений между Грузией и Францией и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

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