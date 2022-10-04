

«Внимательно наблюдаем за делом Гварамия» - Глава Кабинета президента Евросовета

04.10.2022 14:10





Глава Кабинета президента Европейского Совета Шарля Мишеля Фредерик Бернар заявил, что в ЕС внимательно наблюдают за делом Ники Гварамия.



«Мы внимательно наблюдаем за делом г-на Гварамия… основные права и право на справедливый судебный процесс должны быть защищены, прозрачные и справедливые решения должны быть основаны на принципе верховенства права и международных обязательствах, включая Европейскую конвенцию по правам человека», — написал он.



Этим заявлением Фредерик Бернар ответил на письмо, направленное 24 мая юристом «Mtavari Arkhi» Тамтой Мурадашвили и различными представителями грузинских СМИ.



Глава Кабинета президента Европейского Совета также указал, что Евросоюз постоянно призывает власти Грузии к проведению судебной реформы, которая является одним из краеугольных камней соглашения от 19 апреля 2021 года.



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