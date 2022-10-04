

Кобахидзе: Если не будет консенсуса по закону о деолигархизации, мы его не примем

04.10.2022 15:28





«Один из главных принципов при принятии закона — нельзя подгонять закон под какого-либо человека», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о деолигархизации в ответ на заявления оппозиции.



По словам Кобахидзе, оппозиция не поддерживает закон о деолигархизации, поскольку этот закон не сможет коснуться Бидзины Иванишвили.



«Один из главных принципов при принятии закона заключается в том, что он не может быть подогнан под какое-либо конкретное лицо. Когда они были у власти, они топтали принцип правового государства. Сейчас у оппозиции такие же подходы, что печально. Мы взяли украинскую модель закона, который все одобрили, и предлагаем его оппозиции. Если они захотят в этом участвовать, мы готовы принять закон, если нет, то не примем. Если не будет консенсуса при принятии закона, мы его не примем. Бывший посол Евросоюза также заявлял, что в этом законе нет необходимости. Если и в Евросоюзе и оппозиции считают, что нам этот закон не нужен, мы его не примем», — сказал Кобахидзе.





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