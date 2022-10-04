

Рассмотрение дела о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили продолжится в клинике «Вивамед»

04.10.2022 15:49





Рассмотрение дела Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы продолжится в клинике «Вивамед».



Судья Городского суда принял данное решение на основании нового документа, согласно которому, в случае стационарного наблюдения Саакашвили сможет участвовать в процессе.



До решения судьи прокуратура подала ходатайство о проведении выездного судебного заседания.



Рассмотрение дела Михаила Саакашвили несколько раз откладывалось. Экс-президент Грузии сегодня даст показания в суде.





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