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Рассмотрение дела о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили продолжится в клинике «Вивамед»
04.10.2022 15:49
Рассмотрение дела Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы продолжится в клинике «Вивамед».
Судья Городского суда принял данное решение на основании нового документа, согласно которому, в случае стационарного наблюдения Саакашвили сможет участвовать в процессе.
До решения судьи прокуратура подала ходатайство о проведении выездного судебного заседания.
Рассмотрение дела Михаила Саакашвили несколько раз откладывалось. Экс-президент Грузии сегодня даст показания в суде.
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