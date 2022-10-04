

Газовая дубинка начала бить в обратную сторону

04.10.2022 16:40



Сергей Михеев



С момента начала военного противостояния с Украиной, у российских политиков и военных произошли ключевые изменения в оценочных критериях. Провал или поражение начали обозначать как "добрая воля", "перегруппировка войск", "отход на более выгодные позиции", "передислокация войск для поддержки других соединений", и что самое главное – "всё всегда идет по плану".



Видимо, такую политику восприняли обязательной и в экономической сфере нашей необъятной страны. Как известно, 26–27 сентября на балтийском участке газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» произошло три взрыва. По этому поводу обвинения не заставили себя ждать как со стороны России, так и ЕС.



Разумеется, Москва обвинила страны ЕС и США в попытке подрыва поставки российского газа в Европу через «Северный поток» и «Северный поток-2», тем самым искусственно создав ситуацию перенаправить объемы поставки на магистрали, проходящие через Украину. Некоторые российские эксперты в противовес предложили «подорвать» (непонятно почему просто не перекрыть) магистрали, идущие через Украину, и оставить страны ЕС без газа. Цель проста – продолжать махать газовой дубинкой шантажируя Запад добиться ведения покладистой политики с их стороны по ворсам Украины, включая вероятность вынудить воздействовать на Украину для принятия благоприятных позиций в отношении России, и главное - добиться если не снятие, то существенного смягчения санкций.



С одной стороны - вроде все логично и продуманно. Но это только если смотреть поверхностно. В реальности мы забываем, что Россия находится в плену санкций, особенно в энергетическом секторе. Если конкретно, санкции наложены на «Северный поток-2» и ее дочерние компании, страны ЕС, США и НАТО ввели ограничения на цены российского газа, также ограничили поставки и по «Северному потоку», в силу чего оба проекта практически «встали на якорь». Более того, Германия практически у «Газпрома», в буквальном смысле этого слова, отжала все ее немецкие дочерние компании. Канцлер Германии заявил, что Германия уже готова полностью отключится от поставок российского газа. В ЕС заявили, что европейское содружество уже заполнила все свои газовые хранилища и полностью готова к зимнему периоду, так же система энергообеспечения ЕС уже полностью переориентирована к работе без российских поставок. В доказательство тому, после взрывов на российских трубопроводах, в течение нескольких часов поставки газа возобновились из Норвегии транзитом через Польшу. Страны ЕС заявили, что готовы платить подороже, но российский газ покупать не будут. В итоге можем констатировать - газовая дубинка не сработала.



На этом фоне возникает логический вопрос – какую выгоду получили мы? Ответ ясень – ноль, никакой выгоды. Более того выгода минусовая. Вся политика Кремля аукнулась на нас, простых граждан – газ подорожал практически вдвое. Скважины придется закрыть, для открытия заново которых у нас не будет технологий по простой причине – иностранные компании, которые обеспечивали работу скважин, давно уехали. Мы остались у разбитого корыто. Наша дубинка стала бить в обратную сторону, по нам самим же.



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