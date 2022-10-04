

Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с нерукопожатым

04.10.2022 17:11





Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.



Это решение стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины, говорится в президентском указе.



Ранее Зеленский уже заявлял, что Украина не намерена проводить с Россией никаких переговоров, пока Путин является президентом.



«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — говорил Зеленский.



В конце сентября Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В то же время он заявил, что Россия не будет обсуждать «выбор» жителей «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей.



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