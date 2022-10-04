

Саакашвили отказался говорить с прокурором

04.10.2022 19:17





Судебный процесс экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о незаконном пересечении им госграницы, который должен был пройти в клинике «Вивамед», отложен.



Как пояснил прокурор по этому делу Леван Вепхвадзе, после того, как они вошли в палату к Саакашвили, третий президент сказал, что «ему не о чем с ними говорить».



По словам Вепхвадзе, несмотря на позицию Саакашвили, ему будет дана еще одна возможность дать показания суду.



«После того, как мы пришли в клинику «Вивамед», адвокат, проконсультировавшись с Саакашвили, заявил, что его подзащитный не может давать показания из-за проблем со здоровьем. Когда же мы вошли в палату к Саакашвили, на вопрос, даст ли он показания, экс-президент заявил: «Мне не о чем с вами говорить», ни до, ни после консультаций с врачом. В данном случае, мы думаем зафиксировано, что Саакашвили не желает давать показания. На этом этапе ему будет дана еще одна возможность дать показания суду, и мы еще раз осведомимся об его позиции», - отметил Леван Вепхвадзе.



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