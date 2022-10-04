

Усупушвили: Нет никаких 9 отступников, есть 9 возвышенных, которых верховный наделил верховными привилегиями

04.10.2022 19:25





Нет никаких 9 отступников, есть 9 возвышенных, которых верховный наделил верховными привилегиями, чтобы напрямую озвучивать для мира свои соображения и соображения других лидеров «Мечты», - об этом заявил журналистам депутат от «Лело» Давид Усупашвили по поводу ухода из «Грузинской мечты» еще 5 депутатов.



По его словам, наблюдаемое – это плохой театр марионеток Резо Габриадзе.



«Зачем решил Иванишвили возвысить этих девятерых и вести эту игру, покойный Резо Габриадзе ответил бы вам лучше. А кого интересуют нюансы грузинской политики, слушайте этих девятерых, поскольку они озвучивают истинные соображения лидеров «Грузинской мечты»… Даже остальное большинство не отрицает и говорит, что их отличие лишь в форме, а по содержанию и принципам они едины», - отметил Усупашвили.



Напомним, что сегодня правящую команду покинули еще 5 депутатов: Заал Микеладзе, Эка Сепашвили, Давид Качарава, Виктор Джапаридзе и Дачи Берая, которые присоединяются к движению «Сила народа», которое основала т.н. четверка депутатов, покинувших «Грузинскую мечту».



Соответственно, «Сила народа» в парламенте Грузии уже представлена 9 депутатами.



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