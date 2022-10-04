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Гарибашвили: Тенденция улучшается, бедность и безработица сокращены
04.10.2022 19:28
«Тенденция улучшается, сокращена бедность, сокращена безработица и нам нужно еще больше активности», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ираклию Гарибашвили задали вопрос — на фоне экономического роста растут цены на продукты, оппозиция говорит, что бюджет распределяется неправильно, Ираклий Гарибашвили отметил: «Во время оппозиции, во время их правления экономика нашей страны была 27 миллиардов лари, около 80 миллиардов — это экономика нашей страны и за последние два года, во время моего премьерства, мы увеличили экономику страны на 30 миллиардов. Это ответ и факт.
Кроме того, хочу сказать, что всего создано почти 80 тысяч рабочих мест. К этому отдельно добавляется бизнес, общественные работы и это тот минимум, что мы смогли сделать за эти восемь месяцев. Тенденция улучшается, сокращена бедность, сокращена безработица и нам нужно еще больше активности», — заявил премьер-министр.
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