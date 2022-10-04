

Гарибашвили: Тенденция улучшается, бедность и безработица сокращены

04.10.2022 19:28





«Тенденция улучшается, сокращена бедность, сокращена безработица и нам нужно еще больше активности», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Ираклию Гарибашвили задали вопрос — на фоне экономического роста растут цены на продукты, оппозиция говорит, что бюджет распределяется неправильно, Ираклий Гарибашвили отметил: «Во время оппозиции, во время их правления экономика нашей страны была 27 миллиардов лари, около 80 миллиардов — это экономика нашей страны и за последние два года, во время моего премьерства, мы увеличили экономику страны на 30 миллиардов. Это ответ и факт.



Кроме того, хочу сказать, что всего создано почти 80 тысяч рабочих мест. К этому отдельно добавляется бизнес, общественные работы и это тот минимум, что мы смогли сделать за эти восемь месяцев. Тенденция улучшается, сокращена бедность, сокращена безработица и нам нужно еще больше активности», — заявил премьер-министр.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



