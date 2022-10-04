

Гарибашвили: Грузия — маленькая страна, ей нужны сильные партнеры

04.10.2022 19:35





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопросы, связанные с депутатами, которые покинули «Грузинскую мечту», основав движение «Сила Народа». Глава кабмина объяснил, что позиция правящей партии отличается от той, что озвучивают экс-соратники, а Грузии нужны более сильные партнеры и союзники.



«Конечно, каждый человек имеет полное право принимать любое решение, которое он считает [правильным], именно так мы понимаем демократию. Мы демократическое общество, мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей, идеологий, и в конечном итоге люди должны решать, какая идеология для них более приемлема.



Лично для меня — я уже говорил и повторю — у нас был разговор внутри команды по этим вопросам, мы им сказали, что не согласны с их позицией, мы дали понять это. Мы сказали им, что неприемлемо так выражать свою позицию, а я обозначил, что < > мы маленькая страна, у нас много вызовов, некоторые территории оккупированы, нам нужны сильные партнеры и союзники. Нам нужны очень хорошие, крепкие отношения со всеми, особенно с нашими главными партнерами — США, представителями Евросоюза», — сказал Гарибашвили.



При этом он добавил, что члены нового движения вышли из состава правящей партии, что само по себе говорит о расхождении во взглядах.



Напомним, сегодня стало известно, что еще пять депутатов «Грузинской мечты» покидают партию, чтобы присоединиться к Созару Субари, Дмитрию Хундадзе, Михаилу Кавелашвили и Гураму Мачарашвили в рамках движения «Сила народа».



28 июня Хундадзе, Субари и Кавелашвили заявили о своем решении покинуть партию власти, чтобы «говорить больше». С их слов, у общественности накопились вопросы, на которые правящая партия по понятным причинам не может дать ответ.



На деле бывшие члены «Мечты» полностью повторяют нарратив правящей партии и проводят в Грузии антизападную кампанию. Посол США в Грузии Келли Дэгнан неоднократно становилась объектом их нападок. Формально бывшие члены «Мечты» утверждают, что США финансируют кампании, направленные против государства и Церкви.



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