

В Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину

04.10.2022 19:42





Бюст Владимира Ленина, созданный эстонским скульптором Матти Варика, сегодня убрали из центра финского города Котка. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.



Глава отдела городского планирования Маркку Ханнонен рассказал, что перемещение памятника - это достаточно сложная техническая операция. По его словам, бюст подняли на платформу грузовика с помощью подъемного устройства.



Заведующая музеем Кюменлааксо Кирси Нику заявила, что скульптура будет отправлена к ним на хранение.



Статую Ленина в 1979 году городу Котка подарил город-побратим Таллинн, который тогда входил в состав Советского Союза.



Скульптура в Котка была последним большим памятником советскому политику в Финляндии. На улицах финских городов при этом все еще можно встретить посвященные Ленину памятные доски и рельефы.



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