

До миллиона человек покинули Россию после объявления мобилизации



The Moscow Times 04.10.2022 22:49



До миллиона человек покинули Россию за две недели, прошедшие с того момента, как президент Владимир Путин объявил первую массовую мобилизацию с Великой отечественной войны. Такую оценку эмиграции дают в Кремле, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.



Другой источник издания в администрации президента называет цифру в 600-700 тысяч человек. При этом оба признают: подсчитать уехавших точно невозможно, так как большинство пересекают границу с туристическими визами, и неясно, вернутся ли они обратно.



Статистика принимающих стран дает показатели ниже.



Власти Казахстана отчитались, что с 21 сентября в страну прибыли 200 000 российских граждан. За этот же период из нее выехали 147 000 россиян, рассказал министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. Выдавать уклоняющихся от мобилизации Казахстан намерен только, если их объявят в международный розыск, а за последние дни депортировал лишь семерых граждан РФ: трое незаконно пересекли границу, четверо — совершили мелкое хулиганство.



Вторым после Казахстана направлением для бегущих от повесток россиян остается Грузия, куда приехали более 80 000 человек. С 21 по 30 сентября в страну прибыли 68 887 российских граждан, подсчитало министерство внутренних дел страны. После этой даты в Грузию приезжают в среднем по 6 000 россиян ежедневно, рассказал замминистра Александр Дарахвелидзе 3 октября. Более половины — как минимум 45 624 человека — уже покинули страну.



Из других направлений предпочтительными россияне считают Финляндию, куда, по данным пограничной службы страны въехали 65 768 человек и выехали 40 106, Монголию (въехали 6 268 граждан России, выехали — 1 107) и Кыргызстан (зарегистрировались 3 526 россиян). Популярными направлениями остаются Армения, Узбекистан и Таджикистан, однако статистики по этим странам пока не публиковали.



Отток граждан на фоне войны в Украине стал заметен еще до объявления мобилизации. По данным Росстата, с января до начала сентября из России выехали 419 000 человек. Это вдвое больше, чем год назад. Миграционный отток составил 96 000 — в прошлом году в России наблюдался прирост на 114 000 человек.



Даже минимальная оценка количества уехавших в полтора раза превысила число мобилизованных: во вторник министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что с 21 сентября мобилизовали более 200 тысяч человек. Всего же, как заявлял министр ранее, мобилизация должна затронуть 300 тысяч. Впрочем, пункт президентского указа, где названо число подлежащих призыву, засекречен.



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