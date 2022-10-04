

Сенатор США: Одно из самых больших желаний Путина - рассорить страны

04.10.2022 22:52





Североатлантический альянс должен сохранять единство несмотря на любые разногласия, в частности, со стороны Венгрии, которые ослабляют коллективный ответ на действия РФ, поскольку Путин заинтересован именно в том, чтобы посеять распри внутри альянса.



Об этом заявил во вторник во время Варшавского форума по безопасности американский сенатор, вице-председатель Украинского кокуса в Сенате США Крис Мерфи, сообщает Укринформ.



"Мы являемся большим и разнообразным альянсом и постоянно будем иметь внутренние серьезные дискуссии относительно наших приоритетов", - отметил американский законодатель на просьбу прокомментировать позицию венгерского правительства Виктора Орбана, который подрывает единство альянса по реагированию на агрессию путина.



Мерфи согласился, что администрация Байдена избегает публичных высказываний относительно разногласий, которые возникают внутри Североатлантического альянса. Однако, по его словам, это не означает, что Вашингтон не общается напрямую со странами, которые отдаляются от общих ценностей или стратегического направления НАТО, в частности с Венгрией.



Тем не менее, добавил Мерфи, сейчас американская администрация стремится сохранять скоординированную позицию с союзниками, поскольку решения альянса должны быть коллективными. "Нет ничего большего, чего хотел бы Путин, чем раскола этого альянса, чтобы альянс переключился на свои внутренние проблемы и сосредоточился на том, кто играет по правилам, а кто нет",- добавил сенатор США.



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