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Генассамблея ООН обсудит вопрос аннексии Россией регионов Украины
05.10.2022 10:09
Генеральная ассамблея ООН проведет 10 октября срочное заседание для обсуждения вопроса аннексии Россией четырех частично оккупированных регионов Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
По их информации, на встрече 193 страны-члена ООН обсудят резолюцию, которая готовится по аннексии.
Напомним, на прошлой неделе Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, в которой осуждалась незаконная аннексия.
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