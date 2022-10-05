

Генассамблея ООН обсудит вопрос аннексии Россией регионов Украины

05.10.2022 10:09





Генеральная ассамблея ООН проведет 10 октября срочное заседание для обсуждения вопроса аннексии Россией четырех частично оккупированных регионов Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.



По их информации, на встрече 193 страны-члена ООН обсудят резолюцию, которая готовится по аннексии.



Напомним, на прошлой неделе Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, в которой осуждалась незаконная аннексия.



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