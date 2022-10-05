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В Тбилиси прибывает заместитель госсекретаря США
05.10.2022 10:17
Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс 5-7 октября посетит Тбилиси.
Информацию об этом распространяет Госдепартамент США.
«Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Д. Дженкинс 5-7 октября посетит Тбилиси. Находясь в Тбилиси, она откроет и выступит на конференции Центральноазиатского и Кавказского региона Ассоциации биобезопасности в связи с опытом, полученном в COVID-19. Заместитель госсекретаря также проведет двусторонние встречи», - говорится в сообщении госдепа.
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