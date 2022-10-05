

Хатуна Самнидзе: Иванишвили обновляет команду перед выборами

05.10.2022 10:22





По заявлению председателя Республиканской партии Грузии Хатуны Самнидзе, бывший председатель «Грузинской мечты» и экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили убирает с политического поля конкретных людей, которых не видит в команде в будущем.



По ее словам, у депутатов, которые сегодня присоединились к движению «Сила народа», никто не спрашивал, хотят ли они этого.



Как заявила Самнидзе, в передаче «Политическое пространство» на телеканале «Палитраньюс», говоря о депутатах, покинувших «Грузинскую мечту», расширение «Силы народа» еще продолжится.



«Людей, присоединившихся сегодня к «Силе народа», я уверена, никто не спрашивал, хотят ли они этого. На мой взгляд, Бидзина Иванишвили убирает с политического поля конкретных людей, которых она не видит в команде «Грузинской мечты» в будущем. Как мы видели много раз, Бидзина Иванишвили обновляет свою команду перед выборами. Я убеждена, что Бидзина Иванишвили избавляется от этих людей», - заявила Самнидзе.



По ее оценке, сегодня представителей большинства не беспокоило то, что они потеряли большинство в парламенте.



«Большинство распадается. У них нет большинства, чтобы принимать законы. По идее, сегодня члены «Грузинской мечты» должно были быть обеспокоены, поскольку они потеряли большинство, однако все были в очень хорошем настроении. А встревоженными и опечаленными были эти 5 депутатов, которые вынужденно перешли в «Силу народа». Эти люди делают те агрессивные заявления и совершают нападки, чего будто бы не делает Ираклий Кобахидзе, но в действительности согласен с ними», - заявила председателя Республиканской партии.



Как отметила Самнидзе, международные партнеры хорошо информированы о происходящих в Грузии процессах, а значит, не поверят в потерю «Грузинской мечтой» большинства.



«Наши международные партнеры знают внутренние процессы намного лучше, чем мы себе это представляем. На мой взгляд, в «Грузинской мечте» есть люди, которые пытаются не отделяться от европейских ценностей, но у них нет силы. В «Мечте» прогнозирует неполучение Грузией статуса кандидата в члены ЕС и в этом должна быть обвинена оппозиция. Такова цель «Грузинской мечты». В этом процессе оппозиция должна их перехитрить, максимально вовлечься, сделать процесс прозрачным и максимальной прозрачностью показать, куда мы идем», - сказала Самнидзе.



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