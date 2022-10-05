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В 2024 году в Грузии планируется проведение всеобщей переписи населения
05.10.2022 12:00
Глава администрации правительства Реваз Джавелидзе принял участие в конференции, организованной правительством Грузии, Национальной службой статистики и Грузинским офисом Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), на которой обсуждались вопросы адвокации, мобилизации доноров и координации переписи населения 2024 года.
«Как известно, в 2024 году планируется провести всеобщую перепись населения, это одно из важнейших статистических мероприятий, которое страна проведет с учетом международных рекомендаций. Сегодняшняя встреча очень важна с той точки зрения, что мы хотим, чтобы донорские организации принимали активное участие наряду с государством», — заявил Реваз Джавелидзе.
Как отметил исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе, предполагаемый бюджет переписи на сегодняшний день составляет около 29 миллионов лари, и вклад доноров в этом плане очень важен.
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