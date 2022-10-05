

Каладзе признал проблемы с тендерами по реабилитации станции метро Варкетили

05.10.2022 13:26





У нас есть определенные проблемы в связи с объявленными тендерами в плане реабилитации станций метро, грузинские компании не берут, не могут взять на себя ответственность за проведение этих работ после обрушения потолка на станции метро в Варкетили, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседание правительства столицы.



По его словам, работа над проектом обновления станций тбилисского метрополитена, который направлен на полную реабилитацию и обновление 11 станций метро, ведется совместно с Европейским банком реконструкции и развития.



«Все [грузинские] компании воздерживаются от участия в этих проектах, соответственно, при включенности международных финансовых организаций, при их поддержке будут объявлены тендеры на реабилитацию 11 станций метро, и возможность участвовать в этом проекте будет у международных, иностранных компаний», — добавил Каладзе.



По словам Каладзе, данный проект предполагает реабилитацию платформы, в том числе обновление эскалаторов современными моделями.



Как добавил мэр Тбилиси, стоимость данного проекта составляет 44 000 000 долларов США.



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