

Саакашвили отказался принимать лекарства до завершения экспертизы

05.10.2022 13:30





По словам адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, Саакашвили отказывается принимать медикаменты до завершения экспертизы.



Как сообщил Хачапуридзе журналистам, Саакашвили, со времени поступления в клинику «Вивамед», похудел на 20 килограмм, и его состояние еще больше осложняется.



«По сравнению со вчерашним днем ситуация лучше, но в целом положение сложное. Это то, что касается здоровья. Он отказался принимать лекарства, но не в целях протеста. Он весит 86 кг. Похудел на 20 килограмм с тех пор, как поступил в клинику «Вивамед». Факт, что здоровья ухудшается. Судебный процесс провести не смогли. Судья прервал процесс из-за того, что допрос невозможен и это было отражено в определении. Такой юридическое документ появился впервые.



Михаил Саакашвили говорит, что не видит смысла принимать лекарства, пока не закончится экспертиза. Наоборот, ситуация становится все более сложной. Он не может принимать пищу, у него боли. Американский эксперт Шахин Лакхан сегодня закончит свое исследование, Джеймс Коби уже пришел сюда, он сидит в фойе и мы ждем, когда он войдет. Я не могу вам сказать, что будет делать американский профессор, если его и сегодня не пустят к Саакашвили. Наверное, он проведет соответствующие процедуры в Соединенных Штатах Америки и зафиксирует, что его не впустили к Михаилу Саакашвили. Ждем сегодня ответа от Минздрава, пустят ли американского профессора к Михаилу Саакашвили», - сказал Хачапуридзе.



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