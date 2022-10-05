

Ринкевичс: Список приоритетов, выполнения которых Евросоюз ожидает от Грузии, прописан четко

05.10.2022 13:42





Думаю, что список приоритетов, выполнения которых Евросоюз ожидает от Грузии до того, как Грузия получит статус кандидата, очень четкий. Мы миновали ситуацию, когда достаточно обещаний или слоганов, все хотят видеть реальные шаги, реформы и изменения, - заявил грузинской редакции «Голоса Америки» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.



На вопрос журналиста – в то время, когда меняется архитектура безопасности Европы, исторически нейтральные страны присоединяются к военно-политическому альянсу, а 20% Грузии оккупированы Россией, как меняются риски безопасности для Грузии и какая помощь может быть ей нужна от НАТО, министр иностранных дел Латвии ответил, что данный вопрос лучше понимает правительство Грузии.



По его оценке, риски, связанные с безопасностью, очень четкие — это въезд россиян в страну, что может и не является военным риском, однако наверняка мы этого никогда не знаем.



«Мне часто задают такие вопросы, и я понимаю, почему. Но я не могу ответить грузинским, украинским или молдавским журналистам о том, чего не могу знать. Правительство, которое действительно понимает, какая помощь нужна от НАТО или Евросоюза, это правительство Грузии, Украины или Молдовы.



Да, существуют определенные проблемы, и все мы знаем, что годами они [союзники] не могли согласовать план действий по членству - ПДЧ [для Грузии], потому что в альянсе нет консенсуса по этому поводу. Для Грузии было разработано очень много инструментов, думаю, много возможностей для того, чтобы выбрать наиболее приемлемое из этих предложений.



Когда речь о ЕС, вы знаете, что есть разница: Молдова и Украина стали кандидатами в члены ЕС, а Грузия получила европейскую перспективу. Думаю, что список тех приоритетов, выполнение которых ЕС ожидает от Грузии до того, как Грузия получит статус кандидата, очень четок. Мы миновали ситуацию, когда достаточно обещаний или слоганов, все хотят увидеть реальные шаги, реформы и изменения.



Я говорил с министром иностранных дел Грузии в рамках Ассамблеи ООН и кратко говорил с премьер-министром, и могу вам сказать, что наш посыл очень ясен: мы готовы содействовать этим реформам, этим изменениям, помогать в плане безопасности, но окончательное решение за вами: что вы хотите. Насколько быстро этого хотите и что будете делать, чтобы это получить», - сказал Эдгарс Ринкевичс.



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