

«Лело» предлагает направить проекты по избирательным вопросам в Венецианскую комиссию

05.10.2022 13:46





Наше предложение - направить проекты по избирательным вопросам большинства и оппозиции в Венецианскую комиссию и принять консенсусный документ, где будут отражены одобренные Венецианской комиссией пункты из обоих проектов, - об этом заявил журналистам депутат «Лело» Давид Усупашвили.



По словам Давида Усупашвили, проектом, разработанным властью, улаживаются определенные вопросы, однако также важен и проект, разработанный оппозицией, который улаживает другие проблемы, связанные с вопросами выборов, поэтому, в конечном итоге, принятие согласованного документа станет шагом к деэскалации.



«Наше предложение властям таково, давайте рассмотрим оба проекта, оба отправим в Венецию и вместе проголосуем по тем пунктам, по которым Венеция даст нам положительное заключение. Это наша позиция, и если в случае, если ее разделят, мы примем консенсуальный закон, одобренный Венецианской комиссией, а не мной или кем-то другим, этим будет сделает шаг к деэскалации», - заявил Усупашвили.



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