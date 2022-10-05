

Страны ЕС достигли согласия по восьмому пакету санкций против РФ

05.10.2022 14:00





Страны ЕС достигли согласия по восьмому пакету санкций против РФ, сообщила президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем ни фиктивные путинские референдумы, ни любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", - написала фон дер Ляйен в Twitter в среду.



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