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Страны ЕС достигли согласия по восьмому пакету санкций против РФ


05.10.2022   14:00


Страны ЕС достигли согласия по восьмому пакету санкций против РФ, сообщила президент европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем ни фиктивные путинские референдумы, ни любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", - написала фон дер Ляйен в Twitter в среду.

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