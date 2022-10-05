

TIG: Виктор Джапаридзе и члены его семьи имеют доли в 11 различных компаниях

05.10.2022 14:26





Виктор Джапаридзе и члены его семьи в общей сложности имеют доли 11 различных компаний, владеют рядом объектов имущества в Местии и Тбилиси, в том числе двумя гостиницами, и за 52% доли в телекомпании «POS TV» он заплатил 520 000 лари. Информацию об этом распространяет «Международная прозрачность – Грузия» и поясняет, что организация продолжает исследование экономических интересов члена парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Виктора Джапаридзе.



Согласно отчету, компании, связанные с Виктором Джапаридзе, получили от госзакупок 7,775,565 лари.



«4 октября 2022 года он вышел из правящей партии и присоединился к группе депутатов, основавших движение «Сила народа». В тот же день он приобрел 52% доли в телекомпании «POS TV» за 520 000 лари.



Виктор Джапаридзе и члены его семьи являются в общей сложности дольщиками 11 различных компаний, владеют рядом объектов имущества в Местии и Тбилиси, в их числе две гостиницы. Компании, связанные с Виктором Джапаридзе, получили от государственных закупок 7,775,565 лари. Виктор Джапаридзе, его жена Натия Хвистани и бизнес-партнеры сына Виктора Джапаридзе Отара Джапаридзе также являются крупными жертвователями. В сумме они пожертвовали 533,000 лари - «Грузинской мечте» - 468 000 лари, а кандидату в президенты Саломе Зурабишвили — 65 000 лари.



Организация впервые опубликовала исследование по поводу экономических интересов Виктора Джапаридзе в 2020 году. Исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что компания Виктора Джапаридзе получила и субсидию из государственного бюджета в размере 528,150 лари. Несмотря на обращения, со стороны соответствующих ведомств не последовало должного реагирования на деятельность компаний, связанных с Джапаридзе», - говорится в заявлении организации «Международная прозрачность – Грузия».



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