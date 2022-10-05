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Папуашвили встретился с новоназначенным директором офиса USAID в Грузии
05.10.2022 14:32
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с новоназначенным директором грузинского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Джоном Пеннеллом.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, Шалва Папуашвили выразил благодарность Агентству международного развития за поддержку, оказываемую Грузии на протяжении многих лет. Он также рассказал о приоритетах председателя парламента и рассмотрел прогресс Грузии в отношении выполнения рекомендаций ЕС.
Стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества между Парламентом Грузии и Агентством США по международному развитию.
Джон Пеннелл представил председателю парламента приоритеты новой программы USAID и выразил готовность сотрудничать с парламентом.
Шалва Папуашвили пожелал Джону Пеннеллу успехов в его новой работе.
На встрече присутствовала посол США в Грузии Келли Дегнан.
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