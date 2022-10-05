Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили встретился с новоназначенным директором офиса USAID в Грузии


05.10.2022   14:32


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с новоназначенным директором грузинского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Джоном Пеннеллом.

Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, Шалва Папуашвили выразил благодарность Агентству международного развития за поддержку, оказываемую Грузии на протяжении многих лет. Он также рассказал о приоритетах председателя парламента и рассмотрел прогресс Грузии в отношении выполнения рекомендаций ЕС.

Стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества между Парламентом Грузии и Агентством США по международному развитию.

Джон Пеннелл представил председателю парламента приоритеты новой программы USAID и выразил готовность сотрудничать с парламентом.

Шалва Папуашвили пожелал Джону Пеннеллу успехов в его новой работе.

На встрече присутствовала посол США в Грузии Келли Дегнан.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна