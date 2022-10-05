

Если Саакашвили снова объявит голодовку, то может умереть - адвокат

05.10.2022 14:38





Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается принимать лекарства и пищу и ждет американских специалистов в палате тбилисской клиники Вивамед, куда его поместили из-за ухудшения самочувствия.



Саакашвили намерены посетить американский юрист, грузинские врачи, а также американский невролог доктор Лахан и нобелевский лауреат, доктор Джеймс Кобб. По данным адвокатов, они подали в Минздрав запрос на подтверждение лицензии еще одного зарубежного специалиста – гастроэнетролога.



Адвокаты отметили, что хотя по сравнению с вчерашним положением состояние Саакашвили немного улучшилось, оно остается сложным. Накануне из-за плохого самочувствия был отложен судебный процесс, который собирались провести прямо в больничной палате экс-президента, которая переоборудована под камеру.



Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что Саакашвили отказался принимать лекарства до тех пор, пока его не обследуют специалисты. Он так же не принимает пищу, так как при этом чувствует боль.



Сейчас Саакашвили весит 86 кг. С момента поступления в Вивамед он похудел на 20 килограммов, сообщил адвокат.



«Факт, что его здоровье ухудшается. В его палате не удалось провести заседание суда. Судья остановил процесс в связи с невозможностью его допроса, что и было отражено в постановлении. Такой юридический документ появился впервые», отметил Хачапуридзе.



Между тем американский адвокат Массимо Д’Анджело, защищающий интересы Саакашвили, заявил, что если он снова начнет голодовку, то может умереть.



«У нас есть информация, что президент Саакашвили не принимает пищу. Ему принесли еду, но он отказался ее брать. Медицинские группы и врачи глубоко обеспокоены тем, что президент Саакашвили может снова начать голодовку. Врачи очень хотят его навестить, потому что, если он не будет есть и начнет голодать, он умрет»,», заявил адвокат в беседе с журналистами.



Д’Анджело сообщил, что он и врачи все еще находятся возле клиники Вивамед, в которой проходит лечение Саакашвили. Они ожидают от властей разрешения на посещение Саакашвили приехавшим из США доктором Коббом.



«Мы терпеливо ждем и надеемся, что скоро получим это разрешение», сказал адвокат.



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