

Посол США в Грузии: Распространен ряд дезинформационных теорий

05.10.2022 15:47





Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что от правительства Грузии исходят неясные заявления о сотрудничестве с депутатами, покинувшими ряды «Грузинской мечты». Об этом она заявила журналистам после встречи с председателем парламента.



Журналисты попросили дипломата оценить продолжение сотрудничества между правящей партией и движением «Сила народа», которое основали покинувшие «Мечту» депутаты.



«Я не могу комментировать развитие политических процессов в Грузии. Думаю, грузинский народ ясно видит, что здесь происходит. Мы сказали, что от правительства исходят запутывающие сообщения о союзе с теми, кто, кажется, пытается подорвать партнерство между США и Грузией. С другой стороны мы слышим заявления премьер-министра и от других, о важности сотрудничества Грузии с США и другими стратегическими партнерами.



Я всегда предпочитаю руководствоваться фактами и правдой. Распространен ряд дезинформационных теорий и теорий заговора. Дело в том, что на протяжении 30 лет США добросовестно помогают Грузии укреплять ее безопасность, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, а также помогают развивать экономику и создавать рабочие места», — заявила посол.



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