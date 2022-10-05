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Гарибашвили примет участие в первом саммите Европейского политического содружества
05.10.2022 16:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в первом саммите Европейского политического содружества, инициированном Евросоюзом в Праге.
Первый саммит Европейского политического содружества, инициированный Евросоюзом, пройдет в Праге, столице Чехии, 6-7 октября. В саммите примут участие главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров. Правительственная делегация Грузии во главе с главой правительства отбыла в город Прагу сегодня.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с лидерами стран Европейского политического содружества примет участие в тематических дискуссиях высокого уровня, запланированных в формате круглого стола.
В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
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