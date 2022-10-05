

Келли Дегнан о деолигархизации: Не думаю, что всегда полезно просто перенять у других, не адаптируя к специфике ситуации вашей страны

05.10.2022 16:55





В любой стране вопрос деолигархизации в том, как следует справиться с ненадлежащим влиянием кого-либо на политические или экономические процессы в стране, тем, кто пытается повлиять на работу власти и общества посредством избыточных денег или влияния, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Это вопрос, с которым борются многие страны, в том числе и моя. Существуют разные пути, к которым обращаются страны, и я думаю, что каждая страна должна рассмотреть этот вопрос и найти собственный выход. Я не думаю, что всегда полезно просто перенять у других, не адаптируя к специфике ситуации вашей страны. Есть много хороших примеров, которые можно обсудить и сформировать во что-то, подходящее Грузии», - отметила посол.



По ее словам, необходимо уделить больше времени решению проблемы ненадлежащего влияния.



«Необходимо уделить больше времени для подчеркивания проблемы ненадлежащего влияния, которое влияет на политическую волю населения. Например, вместо того, чтобы иметь выборы, которые отражают то, за что проголосовали избиратели, у вас имеется искаженное представление, потому что было ненадлежащее влияние на процесс. Цель любого подобного закона — обеспечить прозрачность, подотчетность и равные условия, чтобы голос народа был слышен», — отметила посол



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