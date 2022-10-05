

Келли Дегнан: От власти идет сбивающий с толку посыл о связи с теми, кто подрывает партнерство Грузии и США

05.10.2022 16:57





Я не хочу комментировать политические события в Грузии , думаю, грузинское общество может очень хорошо увидеть, что происходит, - об этом заявила посол США Келли Дегнан, отвечая на вопрос по поводу расширения движения «Сила народа», а также заявления представителей «Грузинской мечты» касательно того, что они будут с ними сотрудничать.



«Мы отметили, что от власти идет сбивающий с толку посыл о связи с теми, которые подрывают партнерство Грузии и США, а с другой стороны заявления премьер-министра Грузии и других лиц о важности партнерства между США и Грузией и другими стратегическими партнерами», - отметила посол.



По ее словам, распространяется много дезинформации и теорий заговора, однако правда в том, что США уже 30 лет помогают Грузии в развитии.



«Я всегда хочу говорить фактами, потому что существует много дезинформации и теорий заговора, и факт в том, что 30 лет США привержены помощи Грузии в укреплении ее безопасности, поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, США помогают Грузии развивать экономику, создавать рабочие места. 30 лет США помогают Грузии в строительстве демократических институтов, чтобы у грузинского народа была вера, что эта страна движется к более сильной, здоровой демократии», - отметила посол.



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