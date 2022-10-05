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Парламент Грузии принял изменения в Избирательный кодекс в первом чтении
05.10.2022 18:52
Исходя из рекомендаций Еврокомиссии, парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс.
У оппозиции есть несколько критических вопросов к законопроекту.
В свою очередь правящая команда заявляет, что с этими изменениями будут исключены любые спекуляции на выборах 2024 года, а также возможные фальсификации выборов.
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