

Парламент Грузии принял изменения в Избирательный кодекс в первом чтении

05.10.2022 18:52





Исходя из рекомендаций Еврокомиссии, парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс.



У оппозиции есть несколько критических вопросов к законопроекту.



В свою очередь правящая команда заявляет, что с этими изменениями будут исключены любые спекуляции на выборах 2024 года, а также возможные фальсификации выборов.





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