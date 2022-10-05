

Один из лидеров грузинского прокремлевского движения решил перевести бизнес в Россию



SOVA 05.10.2022 19:24



Один из лидеров грузинских ультраправых и прокремлевских движений Константин (Кока) Моргошия заявил, что переезжает в Россию. Туда же переберется его бизнес. О своих планах Моргошия рассказал в интервью телеканалу TV Pirveli.



«Фактически я уже завершил переговоры и перебираюсь со своей бизнес-активностью в Российскую Федерацию. Большую часть своего времени я буду проводить в Российской Федерации. Для моего бизнеса там гораздо больше возможностей, чем здесь. Можно сказать, что в основном я буду жить в России».



Отметим, что Константин Моргошия связан с различными пророссийскими движениями. В частности, в прошлом он был членом партии «Альянс патриотов» – единственной парламентской фракции, совершавшей визиты в Москву. Позже он присоединился к ультраправому движению «Грузинский марш», став одним из его лидеров. Как Тиздание Myth Detector, занимающееся фактчекингом, Моргошия также связан с радикально-экстремистской группой Левана Васадзе и прокремлевской платформой Alt-Info. В 2019 году он зарегистрировал праворадикальную организацию «Альтернатива для Грузии».



По данным издания Ifact, Константин Моргошия является акционером, руководителем и учредителем нескольких компаний – ООО Grande Group Georgia, ООО «Альтернатива для Грузии», ООО KEM Construction и ООО Magnus Design. Сам он утверждает, что является «кейс-менеджером» и сотрудничает с 5-6 компаниями, где его партнерами выступают грузинские бизнесмены, проживающие в разных странах СНГ, а также связанные с ними иностранные партнеры.



Ifact также отмечает, что Моргошия поддерживает теплые отношения с правящей партией «Грузинская мечта». Согласно журналистскому расследованию, для заключения сомнительных сделок он использовал сына своего друга.



В частности, в 2015 году 23-летний студент-стоматолог приобрел за символическую цену в 1 лари (порядка 35 центов) находящееся в собственности государства имущество, стоимость которого оценивается в сотни тысяч лари. Речь идет об участке земли несельскохозяйственного назначения площадью 2 653 кв км и расположенной на нем Мцхетской археологической базе. В документах упоминается, что новый владелец будет выполнять обязательства «лично и/или через третье лицо». В качестве третьего лица выступила компания Моргошия Grande Group Georgia.



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