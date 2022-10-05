

Замглавы МИД Грузии: Переговорный процесс на 56-м раунде в Женеве был особенно сложным

05.10.2022 19:52





По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, особенно сложным был переговорный процесс на 56-м раунде международных переговоров в Женеве.



«В первую очередь потому, что между раундами был определенный перерыв в переговорах, а также потому, что сегодня вокруг нас достаточно сложная обстановка безопасности, что естественно находит отражение и на оккупированных территориях. Из-за этого перерыва по решению сопредседателей, раунд должен был полностью посвящен реализации Соглашения из 6 пунктов.



Мы, конечно, всегда ставим этот вопрос на повестку дня — это реализация Соглашения из шести пунктов и важные вопросы, полностью связанные с грузино-российским конфликтом. Прежде всего, это вопрос возвращения перемещенных лиц, гарантий безопасности, механизмов международной безопасности на оккупированных территориях и так далее. К сожалению, мы не получили никакого положительного ответа от российской стороны, хотя процесс продолжается, и будем посмотреть. Как известно, Грузия выполняет свои обязательства по Соглашению из 6 пунктов. Реальность такова, что Россия не выполняет эти обязательства, у нас сегодня такая ситуация», — сказал Дарсалия.





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