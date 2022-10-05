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Все исследования показывают острый дефицит всех жизненных показателей - эксперт о Саакашвили
05.10.2022 22:09
Все исследования показывают острый дефицит всех жизненных показателей, чего у нормального человека в условиях нормального здравоохранения быть не должно, - об этом после посещения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил американский эксперт Шахин Лахан.
Кроме того, по его словам, информация об исследованиях и том, в какой лаборатории проводились исследования, является конфиденциальной.
«Проведен целый ряд исследований. Начиная от обследования позвоночника и заканчивая функциональным исследованием мозга, а также различные виды неврологических исследований. Все эти исследования показывают острый дефицит всех жизненных показателей, чего у нормального человека в условиях нормального здравоохранения быть не должно», — сказал Шахин Лахан.
Что касается американского эксперта Джеймса Кобби, по его словам, ему до сих пор не дали возможности проведать пациента.
«Я приехал в субботу, ожидая встретиться с пациентом, мне по сей день не дали возможности его осмотреть. Пока я не увижу его лично, сделать конкретные выводы и сказать, что с президентом, невозможно. Я не видел своего пациента.
Сегодня получил извещение, что завтра или послезавтра меня пустят. Я перенес свой билет и еще жду, что завтра утром получу согласие. Я жду зеленого света, чтобы увидеть своего пациента», — сказал Джеймс Кобби.
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