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Столтенберг: Россия должна прекратить начатую ею войну
05.10.2022 22:13
НАТО будет продолжать и усиливать поддержку Украине столько, сколько потребуется, - об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Столтенберга, во время разговора с Зеленским он отметил прогресс контрнаступления ВС Украины.
«Провел разговор с президентом Зеленским, и похвалил храбрый украинский народ и Вооруженные силы за впечатляющий прогресс в освобождении их территории от российских агрессоров. Россия должна прекратить начатую ею войну. НАТО будет продолжать и усиливать поддержку Украине столько, сколько потребуется», - написал генсек НАТО в Твиттере.
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